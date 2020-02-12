Giresun'da 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Açıklama geldi

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.