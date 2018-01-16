Piraziz ilçesinde karaca avlayan kişiye 4 bin 955 lira ceza kesildi.

Piraziz ilçesinde karaca avlayan kişiye 4 bin 955 lira ceza kesildi.



Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Piraziz ilçesine bağlı Akçay köyünde N.A'nın karaca avladığının belirlendiğini söyledi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ile müdürlük ekiplerinin N.A'ya ulaştığını belirten Kuduban, şahsa kaçak avlanmaktan dolayı bin 455, nesli tükenmekte olan hayvanı avladığı için de 3 bin 500 lira olmak üzere toplam 4 bin 955 lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.



Kuduban, nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan karacaların çok hassas olduklarına dikkati çekerek, popülasyonlarının gelecek kuşaklara aktarımı için insanlara büyük görevler düştüğünü vurguladı.



Kuduban, karacalara kesinlikle yaklaşılmaması ve bu hayvanların rahatsız edilmemesi yönünde vatandaşları uyardı.