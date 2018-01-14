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Giresun'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Görele ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Kirman yönetimindeki 28 RH 620 plakalı otomobil, Görele-Çanakçı karayolu Tepebaşı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Kirman ile eşi Güller ve oğlu Beratcan Kirman yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Görele ilçesi #otomobil #trafik kazası #yaralı
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