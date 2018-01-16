Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Karadeniz Sahil Yolu Adabük Mahallesi mevkisinde, B.Z'nin kullandığı 28 TC 932 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Çakır'a (69) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çakır, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çakır, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.