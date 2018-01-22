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Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

Yağlıdere ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

 Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Kangal idaresindeki 28 TF 003 plakalı kamyonet, Sınır köyünde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı aileden Ali (63), Mahmut, Ayşe ve Ali Kangal (54) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Kangal buradaki müdahalenin ardından, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yağlıdere trafik kazası #Sınır köyü #kamyonet
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