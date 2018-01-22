Yağlıdere ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Mustafa Kangal idaresindeki 28 TF 003 plakalı kamyonet, Sınır köyünde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile aynı aileden Ali (63), Mahmut, Ayşe ve Ali Kangal (54) yaralandı.



Olay yerine gelen ambulanslarla Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Kangal buradaki müdahalenin ardından, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.