Giresun'daki şiddetli yağış

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ile Giresun Gazeteciler Derneğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, şiddetli yağış sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Taşkın ve toprak kayması sonucu 74 yaşındaki Hasan Zamba'nın hayatını kaybettiğini anımsatan Şahin, Zamba'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Şahin, Eynesil ve Görele ilçelerinde, toprak kaymaları sonucu kapanan yolların tamamının açıldığını belirterek, "Hasar tespit çalışmaları da muhtemelen yarın belli olur. Tabii bu yollarımızda taşkın ve heyelanların verdiği tahribat için de yeniden bir çalışma yapılacak. Şu an için trafik akışında sıkıntı yok." dedi.

Tatlı da şiddetli yağış sonucu can kaybı yaşanması nedeniyle üzgün olduklarını dile getirerek, "Yaşlı amca menfez kapalı diye açmaya gitmiş, su almış götürmüş. Öleni geri getiremiyorsunuz ama diğer şeyler yapılır. Devletimizden Allah razı olsun, güçlü bir devletimiz var, sıkıntı yok. İl Özel İdaresi de Eynesil Belediyesi ekipleri de orada. Şu an kapalı yer yok. Maddi hasar var, inşallah onun da çaresine bakılacak." ifadelerini kullandı.