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Giresun Limanı'ndaki depoda patlama: 1 yaralı

Giresun Limanı'nda bir depoda kaldırıcı makinedeki patlama sonucu çıkan yangında işçi Ahmet Demir yaralandı.

Giresun Limanı'ndaki depoda patlama: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait olan Giresun Limanı'ndaki depoda kaldırıcı makine olan elevatordaki patlama nedeniyle plastik toz filtrelerinde yangın çıktı. 

Patlamanın etkisiyle depodaki işçilerden 27 yaşındaki Ahmet Demir, hafif yaralandı.

Yangın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #giresun
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