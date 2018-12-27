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Giresun ve Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde ve Bayburt'ta 27 Aralık Perşembe günü tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Giresun ve Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde bugün tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacağı kaydedildi. 

Açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında da öğrenime bugün ara verildiği bildirilerek iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Keşap ilçesinde Çamlıca köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi. 


Bayburt'ta eğitime kar engeli
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışı ardından olaşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 27 Aralık Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #giresun
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