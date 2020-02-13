Giresun ve Gümüşhane'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eynesil ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bugün izinli sayılacakları kaydedildi.

Gümüşhane'de eğitime bugün ara verildi

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık, ulaşıma olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği vurgulanan a