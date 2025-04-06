Giresun’da acı son: Evinden çıktı, bir daha dönemedi

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 65 yaşındaki Mustafa Boz, dere yatağına devrilmiş otomobilinde ölü olarak bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Giresun’da acı son: Evinden çıktı, bir daha dönemedi
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Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Yazlık köyünde yaşayan Mustafa Boz’dan (65), dün aracıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, ulaşamayınca endişelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, köy yakınlarındaki dere yatağında bir aracın olduğu fark edildi. Ekiplerin bölgeye intikal etmesiyle aracın Boz’a ait olduğu ve sürücünün araç içinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Boz’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Boz’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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