Giresun'da bir polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu

Giresun’da iki gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan 40 yaşındaki polis memuru Osman Sinan’ın cansız bedeni Hacı Siyam Mahallesi sahilinde deniz kıyısında bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Giresun merkez Hacı Siyam Mahallesi sahilinde meydana geldi. Deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU: KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Sahil Güvenlik dalgıçları denizdeki şahsı karaya çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kentte 2 gün önce hakkında kayıp müracaatı yapılan polis memuru Osman Sinan olduğu tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Sinan'ın cenazesi, kentte büyük üzüntüye yol açtı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin sahil şeridinde gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından, polis memuru Osman Sinan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.