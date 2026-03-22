Giresun'da feci kaza: Dereye uçan otomobilde 3 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'dan Giresun'a cenaze merasimi için yola çıkan aileyi taşıyan otomobil, sabah saatlerinde Tirebolu ilçesinde kaza yaptı. Giresun istikametinden Trabzon yönüne ilerleyen aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması neticesinde araçta bulunan 3 kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına yuvarlandı. Tek taraflı meydana gelen trafik kazasının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza mahalline ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araçta bulunan sürücü Ahmet Çakmak ile yolcu konumundaki kardeşleri Selahattin Çakmak (66) ve Bülbül Düzgün'ün (76) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Çakmak’ın oğlu Fatih Çakmak (24) ile eniştesi Ziya Düzgün (60) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İSTANBUL'DAN CENAZE İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Kazaya ilişkin yapılan incelemelerde ailenin seyahat amacı da netleşti. İstanbul'da yaşadıkları belirtilen kardeşlerin, Giresun’un Çanakçı ilçesinde vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine katılmak amacıyla yola çıktıkları tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.