Giresun’da feci kaza: İki genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 ve 24 yaşlarındaki iki genç yaşamını yitirdi. Kazada iki kişi de yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Giresun’da feci kaza: İki genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralı
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Giresun’un Doğankent ilçesinde, Merkez Mahallesi mevkisinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Doğankent-Kürtün karayolunda meydana gelen kazada, F.Ö. (31) yönetimindeki 28 ABZ 731 plakalı araç ile E.E. (22) idaresindeki 28 ACU 659 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.E., Mustafa K. (24), Arda Zeki P. (19) ve A.P. (24) yaralı olarak Doğankent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa K. ve Arda Zeki P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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