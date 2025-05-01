Giresun’da feci kaza: İki genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralı

Giresun’un Doğankent ilçesinde, Merkez Mahallesi mevkisinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Doğankent-Kürtün karayolunda meydana gelen kazada, F.Ö. (31) yönetimindeki 28 ABZ 731 plakalı araç ile E.E. (22) idaresindeki 28 ACU 659 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.E., Mustafa K. (24), Arda Zeki P. (19) ve A.P. (24) yaralı olarak Doğankent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa K. ve Arda Zeki P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavisi ise devam ediyor.