Giresun'da feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü

Giresun'da trafik kazası yaşandı. Kazanın adresi Yağlıdere ilçesindeki Umutbükü köyünün Çöğürcü mevkisi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Mihmat yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ulaştı. Ekipler, Güllü Mihmat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile İsmail, Emin, Burhan, İbrahim, Muhammet Ali ve Çakır Mihmat, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.