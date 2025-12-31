Giresun'da icra katibi silahlı saldırıda yaralandı

Giresun Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde görevli katip Ö.A., haciz işlemi için gittiği Giresun merkeze bağlı Kemaliye Köyü'nde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, köyün Çöllen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre süreç, 74 yaşındaki M.Ç.'nin komşusuna ait araziye ağaç dikmesiyle başladı. Arazi sahibinin şikayeti üzerine görülen dava sonucunda mahkeme, söz konusu ağaçların kesilmesine hükmetti.

Mahkeme kararını uygulamak üzere harekete geçen icra kâtibi Ö.A. ve görevli ekip, ilk gün köye kolluk kuvvetleri nezaretinde gitti. Ağaçların bir kısmının kesildiği ilk günkü çalışmada herhangi bir direnç veya taşkınlık yaşanmadı.

Ancak ertesi gün kalan ağaçların kesimi için tekrar bölgeye giden ekip, bu kez yanlarına kolluk kuvveti almadı. Kesim işlemi sürerken olay yerine gelen M.Ç., bir anda belindeki silahı çekerek icra kâtibi Ö.A.'ya ateş açtı. Bacağından vurulan memur kanlar içinde yere yığıldı.

SALDIRGANIN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Olay yerindeki vatandaşlar müdahale ederek yaşlı adamın elindeki silahı aldı. Bu sırada saldırgan M.Ç. ve eşi ile çevredekiler arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Ö.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan M.Ç. ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 74 yaşındaki şahsın yüzde 94 oranında engelli raporu bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.