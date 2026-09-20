Giresun'da kahreden çocuk ölümü! Su dolu menfeze düşen 6 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde dün akşam saatlerinde arkadaşıyla oyun oynarken eski değirmenin yakınındaki su dolu menfeze düşen 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Giresun'da kahreden çocuk ölümü! Su dolu menfeze düşen 6 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti
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 Olayda sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki arkadaşı Z.S.G.'nin ise yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

ESKİ DEĞİRMEN YANINDA OYUN FACİAYLA BİTTİ

Köyde derin üzüntüye neden olan olayın ayrıntıları şöyle:

Yusuf Erdem Arslan (6) ile arkadaşı Z.S.G. (9), Çalkaya köyü sınırları içerisindeki eski değirmen mevkisinde oyun oynadıkları sırada dengelerini kaybederek suyla dolmuş menfezin içine düştü.
Menfezdeki suda çırpınarak boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğu gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak çocukları sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

6 YAŞINDAKİ YUSUF KURTARILAMADI, 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye ulaştırılan çocukların durumu:

Olay yerinde yapılan canlandırma işlemlerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Durumu ağır olan 9 yaşındaki Z.S.G. ise ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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