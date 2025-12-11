Giresun'da kahreden kaza! Vefat eden annesine mezar yeri bakarken yeğeniyle dereye uçtu

Giresun'un Bulancak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren amca Rayif Şimşek'in, yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte, aynı gün vefat eden annesi Ayşe Şimşek için mezar yeri bakmak üzere yola çıktığı ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Pazarsuyu Deresi'ne savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip (AFAD, itfaiye, sağlık) sevk edildi. Görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre araçta bulunan Rayif Şimşek aracın içerisinde sıkıştı. Sürücü Emin Yılmaz ise yarı baygın vaziyette araç camından dışarı çıkmayı başardı, ancak yağışlar sebebiyle debisi yükselen derede akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu.

Vinç yardımıyla dereden çıkarılan araçta sıkışmış olan Rayif Şimşek'in cansız bedeni ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sürücü Emin Yılmaz’ın cansız bedenine de kısa sürede ulaşıldı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıçların müdahalesiyle dereden çıkarıldı.

ANNESİ İÇİN MEZAR YERİ ARIYORLARDI

Bulancak ilçesi Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Rayif Şimşek'in, annesi Ayşe Şimşek'in aynı gün vefat etmesi üzerine, defin işlemleri için mezar yeri bakmak üzere yeğeni Emin Yılmaz ile yola çıktığı belirlendi.

Yaşanan elim olayda hayatlarını kaybeden amca Rayif Şimşek ve yeğeni Emin Yılmaz'ın cenazelerinin yarın, hayatını kaybeden anne Ayşe Şimşek ile birlikte Kuzköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

