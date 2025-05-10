Giresun’da lisede dehşet: 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde geçici işçi olarak çalışan iki kız kardeş, aynı okulda görevli bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Giresun’da lisede dehşet: 2 kız kardeş hayatını kaybetti
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Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün yaşanan silahlı saldırı, şehirde şok etkisi yarattı. Okulda geçici işçi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş (30), mesai sırasında aynı statüde çalışan A.T. tarafından silahla vurularak hayatlarını kaybetti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı A.T., emniyet güçlerinin takibiyle kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan A.T.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Şüpheli A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren iki kız kardeşin cenazelerinin bugün Giresun’un Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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