Giresun'da otomobil şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Giresun'un Bulancak ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otomobili, 17 yaşında ehliyetsiz bir gencin kullandığı öğrenildi.
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Giresun'un Bulancak ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Elmalı köyünün Oyrak mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.K. idaresindeki 34 DCH 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Naci K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı