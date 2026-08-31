Giresun'da salgın alarmı! 3 günde 700'den fazla kişi hastaneye başvurdu

Görele ilçesinde son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına gidenlerin sayısında belirgin bir artış yaşandı. Peş peşe gelen hastaların ardından sağlık ekipleri hızla harekete geçerek, gastroenterit şüphesiyle söz konusu vakaların kaynağını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çeşitli şikayetlerle acil servislere başvuran 700'den fazla kişinin büyük çoğunluğu, ayakta gerçekleştirilen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan 3 kişi bulunuyor. Bu hastaların 2'sinin çocuk, 1'inin ise yetişkin olduğu belirtildi. Taburcu edilen diğer hastaların ise sağlık durumları yakından takip ediliyor ve tedavileri sürdürülüyor.

ŞEBEKE SUYU KLOR SEVİYESİ NORMAL ÇIKTI

Vakaların tıbbi geçmişi ve bulundukları bölgeler üzerine sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde, "Ortak maruziyet ve kümelenme tespit edilmedi" açıklaması yapıldı.

Hastalığın kaynağına dair şüphelerin şebeke suyuna yönelmesiyle birlikte günlük su analizleri detaylandırıldı. Yapılan kontrollerde, ilçenin şehir şebeke suyundaki bakiye klor değerinin yaklaşık 0,5 ppm ile yeterli seviyede olduğu tespit edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI EKİPLERİ İLÇEYE GELİYOR

Günlük klor seviyelerinin normal çıkmasına rağmen yetkililer, vaka yoğunluğunun özellikle tespit edildiği izlem noktalarından özel su numuneleri alarak daha kapsamlı bir laboratuvar incelemesi başlattı. Mevcut süreç yakından takip edilirken, rutin sürveyans verileri de anlık olarak izlenmeye devam ediliyor.

Salgın şüphesi taşıyan vakaların kesin nedeninin ve muhtemel kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin yerinde incelemelerde bulunmak ve süreci koordine etmek üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin kısa süre içinde ilçeye geleceği öğrenildi.