Giresun’da selde can pazarı: Babaları suya kapılınca kurtarmaya çalışan anne ve iki kızı da sele kapıldı
Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağışlar sonrası Zıva Deresi taştı. Suya kapılan babalarını kurtarmaya çalışırken akıntıya sürüklenen anne ve iki kızından birinin cansız bedenine ulaşıldı, kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları kesintisiz sürüyor.
Giresun'un Görele ilçesinin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, bölgede sel ve su taşkınlarına yol açtı.
Hamzalı köyü sınırları içerisinde yer alan Zıva Deresi'nin su seviyesi, yağışın etkisiyle aniden yükseldi. Taşkın sırasında dere kenarında bulunan Kırca ailesi, yükselen sularla birlikte büyük bir tehlikenin ortasında kaldı.
Artan su seviyesi ve şiddetli akıntıyla birlikte ilk olarak ailenin babası dere sularına kapıldı. Eşinin sulara gömüldüğünü gören 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, babayı sudan çıkarmak için hızla müdahale etti.
Kurtarma çabası sırasında yükselen sel sularına direnemeyen anne ve iki kızı da akıntıya kapıldı. Meydana gelen olayın ardından baba sağ olarak kurtulmayı başardı.
KAYIP ANNE VE KIZINI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Anne ve kızlarının sele kapılmasının ardından durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, köylülerin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlattı.
Zıva Deresi boyunca ve çevresinde yürütülen operasyonlar sonucunda, kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedeni bulundu.
Ekipler, sel sularında kaybolan anne Zekiye Kırca ve kayıp kızı Burçin Kırca'yı bulmak için bölgedeki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.