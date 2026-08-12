Giresun’da selde can pazarı: Babaları suya kapılınca kurtarmaya çalışan anne ve iki kızı da sele kapıldı

Artan su seviyesi ve şiddetli akıntıyla birlikte ilk olarak ailenin babası dere sularına kapıldı. Eşinin sulara gömüldüğünü gören 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, babayı sudan çıkarmak için hızla müdahale etti.