Giresun'da seyir halindeki otomobil alev aldı: 5 kişilik aile son anda kurtuldu

Edinilen bilgilere göre olay, Üçtepe Beldesi sınırları içerisindeki Balkan Küme Evleri yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü, otomobili yolun ortasında durdurdu.

AİLE SON ANDA ARAÇTAN ÇIKTI

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine araçta bulunan 5 kişilik aile, otomobil tamamen yanmadan hemen önce araçtan çıkmayı başardı. Aile bireylerinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

BELEDİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine Üçtepe Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.