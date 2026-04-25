Giresun’da yürek yakan olay: Emekli öğretmen ot toplarken uçuruma yuvarlandı

Giresun’un Piraziz ilçesinde 'galdirik' otu topladığı sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan emekli öğretmen Kadir Demir hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Gökçeali köyünde meydana gelen kazada, emekli öğretmen Kadir Demir yaşamını yitirdi. Kendisine ait fındık bahçesine giderek yöre halkı tarafından 'galdirik' olarak tabir edilen bitkiyi toplamaya başlayan Demir, arazide bulunduğu sırada dengesini kaybederek uçurumdan aşağı yuvarlandı.

DÜŞÜŞÜ FARK EDENLER EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Kaza anının ardından durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hızla sağlık ve kurtarma ekiplerine ihbarda bulunuyor. Çağrı üzerine kısa süre içinde olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, uçurumdan düşen Demir'in bulunduğu bölgeye ulaşarak ilk tıbbi incelemeyi gerçekleştirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontroller sonucunda, emekli öğretmenin hayatını kaybettiği kesinleşti.

Kadir Demir'in yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ardından, yetkili birimler harekete geçiyor. Sağlık ekiplerinin tespit süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, kolluk kuvvetleri olayın meydana geliş şeklini ve tüm detaylarını aydınlatmak üzere bir soruşturma başlattı.

TOKİ İstanbul kura çekimi CANLI İZLE! İstanbul TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?TOKİ İstanbul kura çekimi CANLI İZLE! İstanbul TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?Gündem
Mezopotamya'nın kalbinde 9 günlük şölen: Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladıMezopotamya'nın kalbinde 9 günlük şölen: Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladıGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon
Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
Tüm okullara kamera sistemi kurulacak
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Türkiye genelinde 'aranan şahıslar' operasyonu
Formula 1, 2027'de Türkiye'ye dönüyor!
Aydın'da zehir tacirlerine büyük darbe
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı
12 eğlence mekanı ve işletmeye uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 25 Nisan Cumartesi Gazete manşetleri 25 Nisan Cumartesi
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
A101 25 Nisan - 1 Mayıs 2026 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı: İşte indirimli ürünler... A101 25 Nisan - 1 Mayıs 2026 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı: İşte indirimli ürünler...