Giresun’da yürek yakan olay: Emekli öğretmen ot toplarken uçuruma yuvarlandı

Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Gökçeali köyünde meydana gelen kazada, emekli öğretmen Kadir Demir yaşamını yitirdi. Kendisine ait fındık bahçesine giderek yöre halkı tarafından 'galdirik' olarak tabir edilen bitkiyi toplamaya başlayan Demir, arazide bulunduğu sırada dengesini kaybederek uçurumdan aşağı yuvarlandı.

DÜŞÜŞÜ FARK EDENLER EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Kaza anının ardından durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hızla sağlık ve kurtarma ekiplerine ihbarda bulunuyor. Çağrı üzerine kısa süre içinde olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, uçurumdan düşen Demir'in bulunduğu bölgeye ulaşarak ilk tıbbi incelemeyi gerçekleştirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontroller sonucunda, emekli öğretmenin hayatını kaybettiği kesinleşti.

Kadir Demir'in yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ardından, yetkili birimler harekete geçiyor. Sağlık ekiplerinin tespit süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, kolluk kuvvetleri olayın meydana geliş şeklini ve tüm detaylarını aydınlatmak üzere bir soruşturma başlattı.