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Girit'te 4.2 büyüklüğünde deprem (7 Ocak Pazar son depremler)

Son dakika haberleri... Girit'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremler haberimizde... 7 Ocak Pazar günü meydana gelen depremler...

Girit'te 4.2 büyüklüğünde deprem (7 Ocak Pazar son depremler)

Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.05'te Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Esnstitüsü'nün verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Girit deprem #son deprem #Akdenizde deprem
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