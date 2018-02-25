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Giritliler, yurda gelişlerinin 94. yıl dönümünü kutladı

Mersin'de ikamet eden Giritliler, yurda gelişlerinin 94. yıl dönümünü kutladı. Törenin ardından denize çiçek atıldı.

Giritliler, yurda gelişlerinin 94. yıl dönümünü kutladı

Girit göçmenleri yurda gelişlerinin 94. yılını törenle kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar,  Atatürk anıtına çelek koyup saygı duruşunda bulundu.

Törende İhsaniye köyü muhtarı Zehra Yılmaz konuştu.

Giritliler 94 yıl önce Sakarya isimli gemi ile Mersin'e gelmişti.

Cumhuriyet meydanındaki törenden sonra, geminin indirme yaptığı sahilde yurttaşlar denize çiçek attı.



ulusal.com.tr
                

Etiketler; #Mersin
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