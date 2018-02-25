Girit göçmenleri yurda gelişlerinin 94. yılını törenle kutladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, Atatürk anıtına çelek koyup saygı duruşunda bulundu.
Törende İhsaniye köyü muhtarı Zehra Yılmaz konuştu.
Giritliler 94 yıl önce Sakarya isimli gemi ile Mersin'e gelmişti.
Cumhuriyet meydanındaki törenden sonra, geminin indirme yaptığı sahilde yurttaşlar denize çiçek attı.
ulusal.com.tr
Mersin'de ikamet eden Giritliler, yurda gelişlerinin 94. yıl dönümünü kutladı. Törenin ardından denize çiçek atıldı.
Girit göçmenleri yurda gelişlerinin 94. yılını törenle kutladı.