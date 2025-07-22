Global Gıda ve grup şirketlerine kesin mühlet kararı verildi

Türkiye'nin şekerleme ve oyuncaklı şeker üretiminde öncü firmalarından biri olan Global Gıda, bağlı bulunduğu grup şirketleriyle birlikte konkordato başvurusunda bulundu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davada, Global Gıda, Altınyaldız Makine, Micromax Plastik ile şirket ortakları Mustafa Çiçek ve Sıracettin Çiçek'e 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi.

MAHKEMEDEN MALVARLIĞI TEDBİRİ VE KOMİSER KARARI

Konkordato süresince tüm malvarlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasına hükmedilirken, mahkeme tarafından daha önce atanan komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verildi.

YARIM ASIRLIK GEÇMİŞ: 60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre, 1965'te Siirt'te temelleri atılan ve 1996'da sanayileşmeye adım atan Global Gıda, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

2012'de oyuncaklı şeker pazarında etkin rol oynayan Aras Gıda'yı, 2021'de de Micromax Toys'u bünyesine kattı.