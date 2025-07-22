Global Gıda ve grup şirketlerine kesin mühlet kararı verildi

Türkiye'nin oyuncaklı şeker sektöründeki öncü firmalarından Global Gıda ve iki grup şirketi hakkında mahkemeden konkordato kararı çıktı. Şirketlere 1 yıl kesin mühlet verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Global Gıda ve grup şirketlerine kesin mühlet kararı verildi
Yayınlanma:

Türkiye'nin şekerleme ve oyuncaklı şeker üretiminde öncü firmalarından biri olan Global Gıda, bağlı bulunduğu grup şirketleriyle birlikte konkordato başvurusunda bulundu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davada, Global Gıda, Altınyaldız Makine, Micromax Plastik ile şirket ortakları Mustafa Çiçek ve Sıracettin Çiçek'e 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi.

MAHKEMEDEN MALVARLIĞI TEDBİRİ VE KOMİSER KARARI

Konkordato süresince tüm malvarlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasına hükmedilirken, mahkeme tarafından daha önce atanan komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verildi.

YARIM ASIRLIK GEÇMİŞ: 60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre, 1965'te Siirt'te temelleri atılan ve 1996'da sanayileşmeye adım atan Global Gıda, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

2012'de oyuncaklı şeker pazarında etkin rol oynayan Aras Gıda'yı, 2021'de de Micromax Toys'u bünyesine kattı.

Google, Türkiye'deki depremlerle sistemini güncelledi: Erken uyarılar işe yarıyor mu?Google, Türkiye'deki depremlerle sistemini güncelledi: Erken uyarılar işe yarıyor mu?Gündem
Uzaya çıkacak üçüncü Türk belli oldu!Uzaya çıkacak üçüncü Türk belli oldu!Gündem
Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasının ardından yeni süreci açıkladıErdoğan, PKK'nın silah bırakmasının ardından yeni süreci açıkladıGündem
konkordato şirket
Günün Manşetleri
İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU
KAÇAK DERNEK MERKEZİNE MÜDAHALE
5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı
''ŞARA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
''İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR''
5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi
Gümrükte rekor kaçakçılık operasyonu!
2,5 milyar liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
Çok Okunanlar
Akaryakıt değil resmen altın Akaryakıt değil resmen altın
22 Temmuz altın fiyatları 22 Temmuz altın fiyatları
Cehennem sıcakları kapıda! Cehennem sıcakları kapıda!
Perinçek'ten Bahçeli'nin açıklamasına yanıt geliyor Perinçek'ten Bahçeli'nin açıklamasına yanıt geliyor
İstanbul’da iki metro istasyonu kapatıldı İstanbul’da iki metro istasyonu kapatıldı