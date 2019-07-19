UNESCO'nun, 2018'de, Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiği Göbeklitepe'de turizm hızlı başladı. Turistler "Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen ören yerine akın ediyor. Yetkililer, turizm potansiyelini arttırmak için Göbeklitepe'yi yeni rotalar üzerinde, başka şehirler ile birleştirmeyi hedefliyor.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesiyle, Ramazan Bayramı tatilinde, günlük ortalama 6 bin ziyaretçiyi ağırladı tarihin sıfır noktası. Hava sıcaklıklarının artmasına rağmen, Göbeklitepe bugün kente gelen ziyaretçilerin ilk durağı. Özellikle Avusturya, İrlanda, Japonya, ABD, Çin gibi farklı ülkelerden ziyaretçiler, ülkemize burayı görmek için geliyor.



Göbeklitepe'deki turizm potansiyelini arttırmak isteyen yetkililer, yeni projeler üretiyor.



Projelerin dikkat çeken ortak noktası, Göbeklitepe'yi çevresindeki başka eski şehirler ile birleştirmek.



Yabancı turistlerin ağırlıklı olduğu Antalya'dan Şanlıurfa'ya yapılacak direkt uçuşlarla, turist sayısında önemli bir artış hedefleniyor.



İtalyan devlet televizyonu, Şanlıurfa'yı Mardin'le birleştirdiği, "At sırtında seyahat" adlı bir belgesel çekti. Ekip, çekimlerini bundan sonra Harran ilçesine de taşıdı.



Şanlıurfa Göbeklitepe'yi, Gaziantep Zeugma ve Kahramanmaraş Germanicia ile birleştirme fikirleri gündemde. Bu şekilde, yeni bir turizm yolu oluşturulacak.



Bu yol, Türkiye topraklarıyla da sınırlı kalmayacak. Göksun, Afşin ve Elbistan'a kadar uzatılacak.



4 sene sonra Kahramanmaraş'ta 2023 EXPO düzenlenecek. "Turizmin taşıyıcı gücü" denilen organizasyonu, 86 ülkeden yaklaşık 2 milyon turist ziyaret edecek.



Göbeklitepe üzerinden planlanan turistik projelerin, 2023 EXPO için büyük kazanç sağlaması hedefleniyor.





ulusal.com.tr