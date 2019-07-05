Göbeklitepe'ye 'Dünya Mirası' bereketi

"Tarihin sıfır noktası" olarak tanımlanan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girince yurt dışındaki ünü arttı. Yeni ünvanı sayesinde Göbeklitepe'ye yurt dışından ziyaretçi akını yaşanıyor.

Türkiye'de dünya tarihinin sıfır noktası ünvanını kazanan eşsiz bir ören yeri var: Göbeklitepe. İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe, 1 Temmuz 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Bu ünvanı sayesinde dünya çapında ün kazandı. Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Dünya mirası listesinde birinci yılını dolduran Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını başladığını anlattı.



Göbeklitepe, Ramazan bayramı tatilinde günde 6 bin ziyaretçiyi ağırladı.



Yerli turistlerin yanısıra, Türkmenistan, Avusturya, İrlanda, Singapur, Japonya, ABD, Kanada, Çin gibi farklı ülkelerden yabancı turistler de akın akın Göbeklitepe'ye geliyor. Antalya'dan Şanlıurfa'ya yapılacak direkt uçuşlarla bu sayının daha da artması bekleniyor.





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