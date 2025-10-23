Göbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, ziyaretçileri heyecanlandıran yeni bir kazı alanı daha gün yüzüne çıkıyor ve ziyarete açılmaya hazırlanıyor.

Kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan bu tarihi ören yeri, insanlık tarihine bakışı kökten değiştirdi. Neolitik Dönem'e tarihlenen Göbeklitepe, boyları 3 ila 6 metre arasında değişen ve ağırlıkları 40 ila 60 tonu bulan, üzerinde yabani hayvan figürleri bulunan "T" biçimli dikili taşlarıyla dünya çapında bir üne sahip.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 1995 yılından bu yana aralıksız olarak kazı çalışmaları yürütülüyor.

GÖBEKLİTEPE KAZI ALANI 2 (GT2) ZİYARETE AÇILIYOR

Şu ana kadar Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçiler, sadece beyaz koruma çatısıyla örtülü olan Göbeklitepe Kazı Alanı 1 (GT1) olarak adlandırılan bölümü gezebiliyordu. Ancak, bu mevcut alanın hemen kuzeybatısında yer alan ve yeşil bir çatıyla koruma altına alınan Göbeklitepe Kazı Alanı 2'nin (GT2) de ziyarete açılması için hazırlıklarda sona gelindi. Yeni alanın yaklaşık bir ay içinde ziyaretçi kabulüne başlaması planlanıyor. Yapılacak yeni düzenleme sayesinde ziyaretçiler, Neolitik Dönem'e ait olan ve üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin bulunduğu "T" biçimli dikili taşları artık yakından görebilme imkanına kavuşacak.

ZİYARETÇİLER GEZERKEN KAZILAR DEVAM EDECEK

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğin Mirası Projesi" kapsamında Göbeklitepe'de yeni bir sürece girildiğini ifade etti.

Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Karul, alanın ziyaretçiler tarafından daha konforlu ve daha anlaşılır bir şekilde gezilebilmesi için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda yürüyüş yollarının yenilendiğini ve yeni ziyaret rotalarının oluşturulduğunu dile getiren Prof. Dr. Karul, bu rotaların yalnızca mevcut yapılarla sınırlı kalmayıp, ileride kazı yapılacak alanları da kapsayacağını aktardı.

Ziyarete açılacak olan GT2 alanında kazı çalışmalarının da eş zamanlı olarak süreceği bilgisini veren Karul, şunları kaydetti: "GT2 alanında bir platform inşa ediyoruz. Bu ahşap platform tamamlandığında, kazı alanı da ziyaretçilerin erişimine açılacak. Ancak oradaki çalışmalarımızda hala yapacak çok işimiz var. Çalışmaları ziyarete açık bir alanda sürdürmekten rahatsızlık duymuyoruz. GT1 çatı alanında olduğu gibi hem kazılar yapılacak hem de ziyaretçiler, alana zarar vermeyecek ölçüde erişim sağlayabilecek."

"DOĞRU BİLGİ PAYLAŞIMI KONUSUNDA KENDİMİZİ SORUMLU HİSSEDİYORUZ"

Prof. Dr. Karul, Göbeklitepe'de elde edilen bilginin topluma doğru bir şekilde ulaştırılması konusunda çok büyük bir hassasiyet gösterdiklerini de vurguladı. Göbeklitepe'nin tüm insanlığın ortak mirası olduğunu anlatan Karul, sözlerine şöyle devam etti: "Burada üretilen bilginin topluma ulaşması konusunda oldukça duyarlı davranıyoruz. Bu sadece alanlara erişim sağlamak değil, elde ettiğimiz bilgiyi televizyonlar, belgeseller, yayınlar ya da ziyaretçi merkezindeki bilgilendirmeler gibi farklı mecralarda paylaşmak anlamına geliyor. Buna gerçekten samimiyetle özen gösteriyoruz. Çünkü yaptığımız işin topluma ulaşması bizim için son derece anlamlı."

Göbeklitepe'ye ilişkin kamuoyunda zaman zaman gerçek dışı ifadelerin dolaştığına da dikkati çeken Kazı Başkanı Karul, "Bu nedenle biz, doğru bilgi paylaşımı konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ancak yeni kazı alanlarının, çalışmalar henüz tamamlanmadan ziyarete açılması o alanlar üzerinde baskı oluşturur ve zarar verebilir." ifadesini kullandı.

Tarihi ören yerindeki çalışmalarda her zaman önceliklerinin arkeolojik alanın korunması olduğunu dile getiren Karul, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Herkesin her yeri görmeye hakkı var ama önceliğimiz, arkeolojik alanların korunması, sağlıklı biçimde araştırılması ve bu süreç tamamlandıktan sonra ziyarete açılmasıdır. Şundan kimsenin kuşkusu olmasın, hem Bakanlık hem de biz arkeologlar, elde ettiğimiz veriler ve alanlara erişim konusunda buraya ilgi duyanlara her zaman öncelik veriyoruz."