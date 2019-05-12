Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan beldesine bağlı Davutoğlan köyü yakınlarındaki kuş cenneti, son yağmurlarla Aladağ Çayı ile Sarıyar Baraj Gölü sularının yükselmesi sonucu yeniden göçmen kuşların mekanı haline geldi.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son aylarda etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle, Aladağ Çayı ile Sarıyar Baraj Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

Bunun sonucunda bölgeye gelen göçmen kuşlar, sazlıkların arasına yuva yapmaya başladı.

Bölgedeki kuş türlerinin önceki yıllara oranla çoğaldığı kuş cennetinde, geçen sene kuruyan büyük bir alan da yeniden suyla kaplandı.

Kuş gözlemcileri ise yaklaşık 190 türe ev sahipliği yapan bölgeye gelmeye başladı.



Kuşların ürkmemesi için tünel inşa edildi

Öte yandan, Karayaolları Genel Müdürlüğü, kuş cennetindeki kuşların araç ve klakson sesinden etkilenmemesi için bölgeden geçen kara yoluna tünel yapılması için çalışma başlattı.

Ankara-Nallıhan arası duble yol projesi kapsamında, yolun kuş cennetinden geçen bölümü için bin 200 metrelik iki tünelin inşa çalışması devam ediyor.



Nallıhan Kuş Cenneti

Tarihi İpek Yolu üzerindeki Nallıhan Kuş Cenneti, 1959'da hizmete giren Sarıyar Barajı'nın kuzeyinde, Aladağ Çayı'nın barajla birleştiği yerde bulunuyor.

Ankara ve Eskişehir'e 130, İstanbul'a 300, Bolu'ya 100 kilometre uzaktaki kuş cenneti, birçok türe ev sahipliği yapıyor. Soyu tehlikede bulunan kara leylek ise Türkiye'de en çok burada görülüyor.

Kuş cennetinde, Türkiye'deki 6 balıkçıl türün tamamı ile 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuş, kara çaylak, leylek, gökkuzgun gibi türler en çok rastlanan kuşlar arasında yer alıyor.

Küçük karabatak, kaya kartalı, bıldırcın kılavuzu, yaz ördeği, ulu doğan, peçeli baykuş, küçük kerkenez, akkuyruklu kartal, balık kartalı, kara akbaba, gökdoğan gibi soyu tehlikede olan kuşlar da kuş cennetinin sakinleri arasında bulunuyor.

Hem doğa hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken kuş cenneti, özellikle ilkbaharda değişik kuş türleriyle bezenirken, doğanın renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunuyor.