Göçük altında kalan 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Manisa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, göçük altında kalan son 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA: 3 İŞÇİMİZİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlk belirlemelere göre 2 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından bölgede AFAD, tahlisiye ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Manisa Valiliği, operasyonun tamamlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır."

FACİADA CAN KAYBI 5 OLDU

Yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte maden kazasında yaşamını yitiren toplam işçi sayısı 5'e yükseldi. Ekiplerin bölgedeki tahliye ve inceleme çalışmaları sürerken, olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı.