Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde 29 Mart akşamı meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Deniz Bilmez, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Genci göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve olayın ardından kayıplara karışan 18 yaşındaki şüpheli B.Ö., emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda İstanbul'da yakalandı.

MARKETTE BAŞLAYAN TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Mart akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. B.Ö. (18) ile Deniz Bilmez (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, marketin dışına taşarak fiziksel kavgaya dönüştü. Arbede esnasında B.Ö., yanındaki bıçakla Deniz Bilmez'i göğsünden ağır şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı çocuk, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bilmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli B.Ö. ise polis ekiplerinin takibi sonucu İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.