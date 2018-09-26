banner997
Bodrum'da makilik alan yandı
Bodrum'da makilik alan yandı
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Bozkırın Tezenesi'ne hasretle...
Bozkırın Tezenesi'ne hasretle...

Gök gürültülü sağanak geliyor! İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor

Gök gürültülü sağanak geliyor! İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgenin doğusu (İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da fırtına (50-80 km/sa) şeklinde rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferleri ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferleri yapılmayacak. 

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise, 07.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ido #budo #Hava durumu #marmara #sağanak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.