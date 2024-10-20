Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de yaşayan vatandaşlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden gelen son hava durumu tahmin raporuna göre bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu illerde yaşayan vatandaşları sağanak yağış konusunda uyardı. Gök gürültülü sağanak geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanağı şöyle duyurdu:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerimizin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'e sağanak geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden gelen son tahminlere göre gerçekleşecek gök gürültülü sağanak yağışın şiddetinden ötürü sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklar ile karşılaşılabilir.

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