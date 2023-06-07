Gök gürültülü sağanak geliyor: O illere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. 11 ilde gök gürültülü sağanak yağışl bekleniyor. İşte o iller...

Gök gürültülü sağanak geliyor: O illere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 8 Haziran 2023 Perşembe günü İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: mgm.gov.tr

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü # sağanak yağış
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