Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul, gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti: