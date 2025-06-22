Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak

Haziran ayına girilmesine rağmen yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yeni uyarılarıyla yeniden gündeme geldi. MGM, 23 Haziran Pazartesi günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu tahmin raporuna göre, 23 Haziran Pazartesi günü Türkiye genelinde bazı iller kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. 

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 2

Haziran ayının ortalarında yaz sıcaklarının etkili olması beklenirken, sağanak yağışların sürmesi vatandaşları şaşırtıyor.

Meteoroloji uzmanları, özellikle dışarıda plan yapan vatandaşların 23 Haziran Pazartesi günü dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. 

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 3

İşte MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 23 Haziran Pazartesi günü bardaktan boşalırcasına yağışların etkili olması beklenen iller:

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 4

Trabzon

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 5

Rize

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 6

Artvin

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 7

Ardahan

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 8

Kars

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 9

Erzurum

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 10

Iğdır

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Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak - Resim: 11

Ağrı

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sağanak yağış