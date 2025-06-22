Gök gürültüsü ve sağanak kapıda! Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağacak
Haziran ayına girilmesine rağmen yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yeni uyarılarıyla yeniden gündeme geldi. MGM, 23 Haziran Pazartesi günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İşte detaylar…
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu tahmin raporuna göre, 23 Haziran Pazartesi günü Türkiye genelinde bazı iller kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.
Haziran ayının ortalarında yaz sıcaklarının etkili olması beklenirken, sağanak yağışların sürmesi vatandaşları şaşırtıyor.
Meteoroloji uzmanları, özellikle dışarıda plan yapan vatandaşların 23 Haziran Pazartesi günü dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
İşte MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 23 Haziran Pazartesi günü bardaktan boşalırcasına yağışların etkili olması beklenen iller:
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Erzurum
Iğdır
Ağrı