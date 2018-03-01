Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.

Muğla'da etkili olan sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Akyaka ile Akçapınar plajlarına gitti.



Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su nedeniyle denizin yüzeyini kaplayan kızıl renkteki çamur tabakasıyla karşılaşanlar, bu durumu görüntüledi.



Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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