Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen 9 yaşındaki Yusuf Topal kayboldu.
Ailesinin ihbarıyla kaybolan çocuk için Göksu çayında arama başlatıldı.
Dalgıç polislerin uzun çabaları sonrası küçük çocuk düştüğü yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir ağacın dibinde buldu.
Ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan Yusuf'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ulusal.com.tr
Adıyaman'da Göksu Çayına düşen bir çocuk dalgıç polislerce bulundu. Durumu ağır olan çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen 9 yaşındaki Yusuf Topal kayboldu.