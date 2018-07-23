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Göksu'da rafting yarışması

Kahramanmarşa'ta yamalı kamyon ve traktör lastikleriyle rafting yaptılar, hem yarıştılar hem eğlendiler. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Göksu'da rafting yarışması

Kahramanmaraş Göksu Şenliği'nde 3. kez Yamalı Lastiklerle Rafting Yarışması yapıldı.

Görüntüler havadan drone ile saniye saniye kaydedildi.

Yöre halkının büyük ilgi gösterdiği yarışmaya birçok gurbetçi de destek verdi.

Göksu Çayı'nın tanınırlığını sağlamak adına vatandaşlar hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.

Yarışma sonucunda kazananlar dışında en iyi lastik ve kostümü yapan kişiye de ödül verildi.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #göksu #Kahramanmaraş #rafting #yamalı lastik
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