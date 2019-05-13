Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden acı bir haber geldi. Babalarıyla balık tutmaya giden üç çocuk kıyıda traktörle oynamak istedi. Ancak çocuklar, traktörün hakimiyetini kaybedip baraja düştü. Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Onlar aslında sadece oyun oynamak istemişlerdi. O oyun 3 çocuğun canına mal oldu.



Acı olay Kahramanmaraş Göksun'da yaşandı. Minikler, üzerinde oynadıkları traktörle beraber baraja düştü. Boğularak can verdi.



Ahmet Bolat ve Şamil Özden, çocuklarıyla birlikte balık tutmak için Gücüksu Mahallesi'ndeki gölete gitti. Tekneyle açılan babalar çocukları kıyıda bıraktı.



3 çocuk, traktörün üzerinde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra kıyıya dönen Bolat ve Özden, hem çocukları hem de traktörü bulamadı.



Durum hemen jandarmaya bildirildi. Bölgede yapılan aramada traktörün suyun içinde olduğu belirlendi.



Ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmasının ardından çocukların cansız bedenlerine de ulaşıldı.



Sudan çıkarılan çocukların cesetleri Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Babaların acısını ise kimse dindiremedi.



Hayatını kaybeden çocuklardan Ceylin henüz 7, Vahap 13, Alperen ise daha sekiz yaşındaydı.



Ekipler, çocukların traktörün el freniyle oynadıkları üzerinde duruyor.



ulusal.com.tr

