Gökyüzü renk değiştirecek! Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; bugün Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de yağışların etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE BÖLGESEL UYARILAR

Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ankara’nın batısı ve Samsun’un iç kesimlerinde de yer yer etkili sağanak görülebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde yüksek seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor.

10 GÜN SÜRECEK ÇÖL TOZU TAŞINIMI

Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı etkili olacak. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu durumun Türkiye geneli ve Akdeniz Havzası’nda hava kalitesinde düşüşe yol açacağını ifade etti. Özellikle batıdan giriş yapacak olan toz taşınımından İstanbul'un da öncelikli olarak etkileneceği belirtildi. Çöl tozunun 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.