Gökyüzü renk değiştirecek! Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yeni haftayla birlikte yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gökyüzü renk değiştirecek! Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; bugün Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de yağışların etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE BÖLGESEL UYARILAR

Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ankara’nın batısı ve Samsun’un iç kesimlerinde de yer yer etkili sağanak görülebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde yüksek seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor.

10 GÜN SÜRECEK ÇÖL TOZU TAŞINIMI

Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı etkili olacak. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu durumun Türkiye geneli ve Akdeniz Havzası’nda hava kalitesinde düşüşe yol açacağını ifade etti. Özellikle batıdan giriş yapacak olan toz taşınımından İstanbul'un da öncelikli olarak etkileneceği belirtildi. Çöl tozunun 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.

10 Mayıs verileri açıklandı: İstanbul Barajlarında su seviyesi yüzde kaç?10 Mayıs verileri açıklandı: İstanbul Barajlarında su seviyesi yüzde kaç?Yurt
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarıEkonomi
Hava durumu çöl tozu
Günün Manşetleri
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
'Gemideki 3 Türk vatandaşı karantinaya alınacak'
Galatasaray üst üste 4. kez zirvede
'Emeklinin 25 bin TL kaybı var'
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla.... Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla....