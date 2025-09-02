Gökyüzünde büyüleyen anlar! Tatvan’da Samanyolu, tarihî kalıntılarla aynı kadrajda

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları, uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu’nu tarihî kalıntılar eşliğinde görüntüledi; ortaya çıkan kareler sosyal medyada beğeni topladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Gökyüzünde büyüleyen anlar! Tatvan’da Samanyolu, tarihî kalıntılarla aynı kadrajda - Resim: 1

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerindeki Bolalan–İncekaya arasındaki, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen bölgede gece çekimleri yaptı.

1 4
Gökyüzünde büyüleyen anlar! Tatvan’da Samanyolu, tarihî kalıntılarla aynı kadrajda - Resim: 2

Tarihî kalıntıların fon oluşturduğu noktada uzun pozlama ile kaydedilen Samanyolu kareleri, gökyüzünün etkileyici ayrıntılarını ortaya koydu. 

2 4
Gökyüzünde büyüleyen anlar! Tatvan’da Samanyolu, tarihî kalıntılarla aynı kadrajda - Resim: 3

Çekimler, hem gökyüzü meraklılarının hem de sanatseverlerin beğenisini topladı.

3 4
Gökyüzünde büyüleyen anlar! Tatvan’da Samanyolu, tarihî kalıntılarla aynı kadrajda - Resim: 4
4 4
tatvan samanyolu