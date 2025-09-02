Gökyüzünde büyüleyen anlar! Tatvan’da Samanyolu, tarihî kalıntılarla aynı kadrajda

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerindeki Bolalan–İncekaya arasındaki, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen bölgede gece çekimleri yaptı.