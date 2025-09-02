Gökyüzünde büyüleyen anlar! Tatvan’da Samanyolu, tarihî kalıntılarla aynı kadrajda
Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları, uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu’nu tarihî kalıntılar eşliğinde görüntüledi; ortaya çıkan kareler sosyal medyada beğeni topladı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerindeki Bolalan–İncekaya arasındaki, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen bölgede gece çekimleri yaptı.
Tarihî kalıntıların fon oluşturduğu noktada uzun pozlama ile kaydedilen Samanyolu kareleri, gökyüzünün etkileyici ayrıntılarını ortaya koydu.
Çekimler, hem gökyüzü meraklılarının hem de sanatseverlerin beğenisini topladı.
