Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştu

Van'da gün batımının ardından ortaya çıkan Muharrem ayının ikinci gün hilali; Venüs, Jüpiter ve Merkür ile aynı doğrultuda sıralanarak nadir bir astronomik olay yarattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştu - Resim: 1

Güneşin ufuk çizgisinden kaybolmasının hemen ardından beliren ince ay, parlaklıklarıyla öne çıkan Venüs, Jüpiter ve Merkür ile Van semalarında eşsiz bir manzara oluşturdu.

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Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştu - Resim: 2

Gökyüzü meraklıları ve fotoğraf tutkunları, Van Gölü kıyılarından ve yüksek kesimlerden bu doğa olayını ilgiyle izledi.

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Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştu - Resim: 3

İslam dünyasında hicri yılın ilk ayını simgeleyen hilalin söz konusu üç gezegenle hizalanması, kentin doğal güzellikleriyle birleşerek kartpostallık kareler sundu.

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Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştu - Resim: 4

Muharrem ayının ikinci akşamında yaşanan bu buluşma, bölgede görsel olduğu kadar manevi bir etki de yarattı.

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Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştu - Resim: 5

Gökyüzündeki bu tabloyu seyrederek unutulmaz bir gece geçiren ve manzaraya hayran kalan vatandaşlar, yeni hicri yılın hayırlara vesile olması yönünde temennilerde bulundu.

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Muharrem Ayı venüs jüpiter merkür