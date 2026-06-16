Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştu
Van'da gün batımının ardından ortaya çıkan Muharrem ayının ikinci gün hilali; Venüs, Jüpiter ve Merkür ile aynı doğrultuda sıralanarak nadir bir astronomik olay yarattı.
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Güneşin ufuk çizgisinden kaybolmasının hemen ardından beliren ince ay, parlaklıklarıyla öne çıkan Venüs, Jüpiter ve Merkür ile Van semalarında eşsiz bir manzara oluşturdu.
Gökyüzü meraklıları ve fotoğraf tutkunları, Van Gölü kıyılarından ve yüksek kesimlerden bu doğa olayını ilgiyle izledi.
İslam dünyasında hicri yılın ilk ayını simgeleyen hilalin söz konusu üç gezegenle hizalanması, kentin doğal güzellikleriyle birleşerek kartpostallık kareler sundu.
Muharrem ayının ikinci akşamında yaşanan bu buluşma, bölgede görsel olduğu kadar manevi bir etki de yarattı.
Gökyüzündeki bu tabloyu seyrederek unutulmaz bir gece geçiren ve manzaraya hayran kalan vatandaşlar, yeni hicri yılın hayırlara vesile olması yönünde temennilerde bulundu.