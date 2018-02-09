Düzce'de gölet etrafında ATV ile gezinti yapan iki kişi, arazi aracından düşerek yaralandı.

Düzce'de gölet etrafında ATV ile gezinti yapan iki kişi, arazi aracından düşerek yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Damla Koç ile Güneş Yakartepe (20) Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti etrafında 4 çeker arazi aracı ile gezintiye çıktı.



Yakartepe idaresindeki arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göl kenarında devrildi. Kazada, Koç ile Yakartepe yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.



Koç ve Yakartepe'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.