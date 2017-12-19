Bolu Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kiracısı olarak bulunduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılacak olan bungalov evlerle Dağ Köşkü ve Göl Gazinosu'nun ihalesi yapıldı.

Bolu Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kiracısı olarak bulunduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılacak olan bungalov evlerle Dağ Köşkü ve Göl Gazinosu'nun ihalesi gerçekleştirildi.



Bolu Belediyesi Meclis Salonundaki ihaleye 12 firma katıldı. İhalede kapalı usulle en yüksek teklif veren ilk üç firma açık artırmaya alındı.



Narven AŞ, Kurtuluş Tokcan ve Grand Kartal firmalarının katıldığı açık arttırmayı, aylık 116 bin lira teklif veren Kurtuluş Tokcan kazandı.



İhale Komisyonunun teklif değerlendireceği ve 15 günlük itiraz süresinin sonunda kesin kararın açıklanacağı belirtildi.



Bundan sonraki süreçte ihaleyi kazanan firma 31 Aralık 2040 tarihine kadar, Bolu Belediyesi tarafından kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkında sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla Dağ Köşkü, 25 Bungalov Ev ile Gölcük Göl Gazinosu'nu kullanma ve işletme hakkına sahip olacak.



İhaleyi kazanan firma, tabiat parkından mevcut olan Dağ Köşkü ile Gölcük Göl Gazinosunu belediye tarafından kendilerine verilen proje kapsamında düzenleyerek, park içine 25 bungalov ev yapacak.



Öte yandan, ihale başlamadan önce CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve bazı partililer, ihalenin yapılacağı salona girerek itirazda bulundu.



İhalenin yapılmaması gerektiğini öne süren Özcan, itirazın ihale komisyonu görevlileri tarafından kabul edilmemesi üzerine salondan çıktı.



Milletvekili Özcan, Bolu Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, "Biz ihale öncesinde gerekli uyarılara yapmak üzere salona girdik. İhalelerin şeffaf ve açık olacağı yasada açık bir şekilde yazılı iken maalesef ihale komisyonu bizim konuşmamızı engellemek istedi ancak biz sizler adına gerekli uyarıyı yaptık. İçeride bu ihalenin hukuksuz olduğunu söyledik. Sebeplerini saydık."



Özcan'ın belediye önünden ayrılmasının ardından bazı vatandaşlar bir süre üzerinde "Gölcük halkındır" yazılı bir afiş önünde oturma eylemi yaptı.