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Göle giren 3 çocuk boğularak yaşamını yitirdi

Serinlemek için göle giren 3 çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Göle giren 3 çocuk boğularak yaşamını yitirdi

Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıdere köyünde lise 2 inci sınıf öğrencisi Buse ile lise 1 inci sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur köyün yakınlarında ki göle yüzmeye gitti.

Akşam geç saatlere kadar çocuklarının eve dönmemesinden şüphelenen aileler çocuklarını aramaya başladı.

Köylülerin yaptığı aramada Buse'nin cansız bedenine ulaşılırken, durum jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık 1 saatlik arama sonrasında Neslihan'ın da cansız bedeni gölün dibinde bulundu.

Bir boğulma haberi de Elazığ'ın Baskil ilçesinden geldi. Karakaya Baraj Gölü'nde ağabeyi ile birlikte göle giren Hamza Zübeyir Şengül bir süre sonra gözden kayboldu. 

Ağabeyin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçların yaptıkları aramada Şengül'ün cesedine ulaşıldı.

Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Bartın #Elazığ
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