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Gölette kaybolan İbrahim Tekbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde, derede kaybolan İbrahim Tekbaş'ın (12), AFAD ve su altı dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışması sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Gölette kaybolan İbrahim Tekbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde, derede kaybolan İbrahim Tekbaş'ın (12), AFAD ve su altı dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışması sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Muradiye ilçesi Bendimahi Çayı üzerindeki Balık Bendi yakınında bulunan Keşişboğan Göleti’nde bugün saat 15.00 sıralarında dereye giren Tekbaş'dan uzun süre haber alamayan ailesi AFAD, polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Tekbaş'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Van'dan gelen AFAD ve su altı dalgıçlarının katıldığı çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Gölette yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında, Tekbaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun cansız bedenini gören acılı baba Abdurrahman Takbaş’ı, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez teselli etti.

Ceset torbasına konulan oğluna son bir kez bakan baba gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Tekbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İbrahim Tekbaş #van
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