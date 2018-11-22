Türkiye'nin sulak alanları, Göller Yöresi kuraklık alarmı veriyor... Tuz Gölü, Meke Gölü, Suğla Gölü, Eber Gölü, Akşehir Gölü, Meke Gölü ve Burdur Gölü'nden sonra kuşların göç yolu üzerindeki önemli duraklardan Seyfe Gölü'nde de sular çekiliyor. Kuraklık göçmen kuşları da açlığa mahkum etti.

Taşı toprağı altın, dört tarafı denizlerle çevirili, bereketli nehirleri ve gölleri ile medeniyetlerin beşiği Türkiye'de sulak alanlar için kuraklık çanları çalıyor.Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar ve Konya'nın yer aldığı Göller Yöresi'nde sular çekiliyor.Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Burdur, Eber, Acıgöl, Suğla, Ilgın, Işıklı, Salda, Kovada, Tuz, Suğla, Eber, Akşehir, Burdur ve Acıgöl’de su seviyesi düşerken Meke Gölü tamamen kurudu.Şimdi de tehlike çanları Kırşehir'in Mucur ilçesinde Seyfe Gölü için çalıyor. Ramsa Sözleşmesi ile koruma altına alınan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin su seviyesi düşüyor.Mevsimsel olarak kış aylarında kuruyan gölde kış aylarında su seviyesi normalin altında kaldı. Göçmen kuşlar rotasını başka sulak alanlara çevirdi.Ancak bu rota değişikliği ekolojik dengeyi sarsabilir. büyük bölümü, su bulunmayan gölde konaklamadan yollarına devam ediyor.Seyfe Gölü Kuş Cenneti, geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.Kuraklık ve su seviyelerindeki düşüsün öncelikli nedeni elbette iklim değişikliği. Fakat küresel ısınmanın öncelikli nedeni ise insanlar.Bilinçsiz su kullanımı, kaçak su kuyuları, yanlış teknoloji ve yanlış sanayileşme sadece Türkiye'yi değil dünyanın kuraklık riskini arttırıyor.