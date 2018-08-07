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Gondolda sürpriz evlilik teklifi

Tokat'ta yaşayan Mahmut Adak, kız arkadaşı Sema Ermiş'e Yeşilırmak üzerinde gondol ile gezerken evlilik teklifi yaptı.

Gondolda sürpriz evlilik teklifi

Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak'ta hayata geçirilen 'Kanal Tokat'ta projesi kapsamında ırmakta gondol gezileri başladı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Kanal Tokat'ta ilk evlilik teklifi de dün gece yapıldı. Bir fast-food mağazaları zincirinde çalışan Mahmut Adak (22), Yeşilırmak'ta birlikte gondol gezintisi yaptığı kız arkadaşı Sema Ermiş'e (21) sürpriz evlilik teklifi planladı. Adak'ın arkadaşları Hıdırlık Köprüsü üzerinde ''Benimle evlenir misin Sema"  yazdı. Köprü üzerine yazılı evlilik teklifini gören genç kız, erkek arkadaşına 'Evet' cevabını verdi. Çifti köprüdeki arkadaşları ve civardaki vatandaşlar da alkışlarla destekledi.

Arkadaşlarının yardımıyla evlilik teklifini yaptığını söyleyen Mahmut Adak, "3 gündür planlıyordum bu evlenme teklifini. Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na danışma gereği duydum. O da Allah razı olsun, yardımcı oldu. Şu anki ortam çok güzel, yanımdaki de güzel, bu da bana yeter" dedi.

Tekliften çok mutlu olduğunu söyleyen Sema Ermiş ise "Şu an çok mutluyum. Zaten ben ona 'ömrüm' diyordum. Boşuna demiyorum, çünkü o benim ömrüm. Çok güzel bir şey, anlatamıyorum. Anlatılmaz, yaşamanız lazım" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #gondol #evlenme teklifi
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